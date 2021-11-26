Первый этап снижения ставок интерчейндж до уровня не более 1,2% должен состояться с 26 ноября.

С сегодняшнего дня компания Mastercard вводит в действие новые уменьшенные размеры межбанковских ставок (интерчейндж) в Украине в соответствии с решением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Как сообщила пресс-служба компании, новые размеры межбанковских ставок распространяются на безналичные операции по картам Mastercard в Украине в торгово-сервисной сети как в физических торговых точках, так и в электронной коммерции для физических лиц.

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Отмечается, что разрешение на ввод в действие уменьшенных ставок интерчейндж был предоставлен компании Mastercard Антимонопольным комитетом Украины 11 ноября 2021 года.

Согласно решению АМКУ, первый этап снижения ставок интерчейндж до уровня не более 1,2% должен произойти со следующего рабочего дня после истечения 14 календарных дней после даты получения разрешения АМКУ, а следовательно – 26 ноября 2021 года.

Дальнейшее снижение предельных ставок интерчейндж произойдет в соответствии со следующим графиком, согласованным АМКУ: с 26 ноября 2021 года – не более 1,20%; с 1 июля 2022 года – не более 1,00%; с 1 июля 2023 года – не более 0,90%.

"Сохранение рыночного подхода к определению размера ставок интерчейндж в Украине является очень важным для дальнейшего развития платежного рынка и безналичной экономики. Мы приветствуем решение Антимонопольного комитета Украины и одобрение им предложенного поэтапного графика снижения ставок интерчейндж. С сегодняшнего дня мы вводим в действие пониженные ставки интерчейндж в Украине в рамках первого этапа, и продолжим поэтапное снижение в 2022-2023. Мы надеемся, что такой подход будет стимулировать дальнейшее развитие сети приема и безналичные расчеты", – отметила генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Интерчейндж:

Интерчейндж - это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились.

Украинский бизнес ранее просил Верховную Раду согласовать украинское законодательство с нормами Европейского Союза в сфере снижения тарифов за расчеты платежными картами, поддерживая законопроект №4364 в части снижения ставок эквайринга и интерчейндж.

30 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о платежных услугах №4364, призванный урегулировать платежный рынок в Украине и привести законодательство Украины в соответствие с законодательством ЕС.

Автор: Екатерина Жирий