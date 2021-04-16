Эксперты отметили системное улучшение администрирования налогов и обеспечения поступлений их в бюджеты.

Эксперты Международного валютного фонда отметили значительный прогресс Государственной налоговой службы Украины (ГНС) во внедрении реформ.

Как сообщила пресс-служба Налоговой службы, об этом шла речь во время онлайн-встречи экспертов МВФ Энрико Аава и Дейва Хартнетта с главой ГНС Алексеем Любченко, в ходе которой был презентован отчет «Поддержка реформ налоговой администрации», подготовленный по результатам миссии МВФ в декабре 2020 - феврале 2021 года.

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В частности, в отчете отмечается системное улучшение процессов администрирования налогов и обеспечения поступлений их в бюджеты, а также готовность ведомства к диалогу с налогоплательщиками.

Эксперты Фонда также заверили в готовности Департамента МВФ по бюджетным и налоговым вопросам оказывать помощь в поддержке дальнейших реформ ГНС.

В свою очередь, по сообщению пресс-службы, Любченко сказал: «Мы четко определили вектор реформ, и наш следующий шаг - внедрить их быстро и эффективно. И в этом вопросе мы рассчитываем на поддержку наших международных партнеров, их опыт и профессиональные знания. Особенно пригодится информация о практике реформ, которые стали успешными в других странах или оказались неудачными».

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by работала в Украине с 11 января по 12 февраля 2021 года. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

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Автор: Богдан Слуцкий