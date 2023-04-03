По словам Устенко, прямые убытки Украина от российской агрессии оцениваются в 750 млрд долларов.

Экономика Украины сможет вернуться на довоенный уровень спустя два года после окончания российского вторжения.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ озвучил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По словам Устенко, прямые убытки Украина от российской агрессии оцениваются в 750 млрд долларов.

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"Если добавить туда еще так называемый косвенный ущерб, то сумма превысит 1 трлн долларов, это просто колоссальные деньги. Средства будут заходить сначала от арестованных средств Российской Федерации, это 300 млрд долларов Центробанка РФ, плюс 150 млрд долларов — это средства, которые есть у российской номенклатуры", – отметил Устенко.

Остальные пол триллиона долларов - это те контрибуции и репарации, которые долгое время будет выплачивать Российская Федерация Украине.

"То есть условно, если завтра заканчивается война, то к началу апреля плюс два года экономика страны должна выйти полностью на свой довоенный уровень", – подытожил Устенко.

Война и экономика Украины

За год российского вторжения ВВП Украины сократился на 30,4%.

11 февраля 2023 года Moody's дало неутешительный прогноз по войне и ее влиянию на экономику Украины.

Согласно прогнозу НБУ, в 2024 году реальный ВВП Украины вырастет на 4,1%, а в 2025 году экономический рост ускорится до 6,4%.

29 марта 2023 года Нацбнк сообщил о том, что прогноз роста экономики на 2023 год может быть улучшен. Рост ВВП Украины в 2023 году может превысить прогнозируемые ранее 0,3%, так как наблюдается улучшение ситуации в энергетическом секторе.

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