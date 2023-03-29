При составлении предыдущего прогноза ожидалось, что дефицит мощностей сохранится и в течение второго-третьего кварталов.

Рост ВВП Украины в 2023 году может превысить прогнозируемые ранее 0,3%, так как наблюдается улучшение ситуации в энергетическом секторе.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, отметив при этом, что январский прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения, сообщает Forbes.

По словам Николайчука, в прогнозе следует учитывать возможное улучшение условий торговли из-за снижения цен на нефть и газ. Также важным фактором является то, что НБУ не предусматривает перебоев в поставках электроэнергии до конца года.

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"Вероятно, что мы пересмотрим наш январский прогноз в сторону повышения. Конкретные цифры будут в конце апреля", - резюмировал он.

Как говорится материале, при составлении предыдущего прогноза ожидалось, что дефицит мощностей сохранится и в течение второго-третьего кварталов.

"Учитывая результаты первого квартала, мы ожидаем как минимум один дополнительный процентный пункт экономического роста в этом году", - подчеркнул заместитель председателя НБУ.

По его словам, увеличение международной помощи может позволить правительству финансировать больший дефицит бюджета и предоставить дополнительный фискальный импульс для экономики.

Экономика Украины во время войны

ВВП Украины в 2022 году сократился на 30,4%.

Законом о госбюджете на 2023 год предусмотрен рост реального ВВП на 3,2%.

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что российско-украинская война будет затяжной, а экономика Украины почувствует сокращение реального ВВП на 2% в 2023 году.

Национальный банк ожидает незначительного роста реального ВВП в 2023 году – на 0,3%, при этом в 2024 году реальный ВВП Украины вырастет на 4,1%, а в 2025 году экономический рост ускорится до 6,4%.

Регулятор предполагает, что снижение рисков безопасности вместе с возобновлением полноценной работы портов, увеличением урожаев, постепенным восстановлением производственных мощностей, налаживанием логистики и оживлением внутреннего спроса, в том числе благодаря возвращению вынужденных мигрантов, будет способствовать росту экономики в 2024-2025 годах.

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