Несмотря на это, ожидается сохранение макроэкономической и финансовой стабильности.

Российско-украинская война будет затяжной, а экономика Украины почувствует небольшое сокращение реального ВВП на 2% в 2023 году.

Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Moody's. В то же время эксперты считают, что за этим последует умеренное восстановление экономической активности в 2024 году, которое будет обусловлено крупномасштабной реконструкцией.

"Несмотря на высокую степень неопределенности развития военного конфликта, в своем базовом сценарии Moody's ожидает сохранения макроэкономической и финансовой стабильности", — добавляется в прогнозе.

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По данным аналитиков, война и вызванное ею перемещение 20% населения увеличили риски для здоровья и безопасности и ограничили доступ к основным услугам и жилья для украинцев.

"Экономический спад, вызванный войной, привел к значительному росту безработицы и бедности. Это будет сказываться на кредитоспособности Украины на протяжении многих лет, учитывая большие финансовые потребности, которые возникнут в связи с реконструкцией критически важной инфраструктуры", - считают эксперты.

В то же время структура варрантов с привязкой к ВВП, выпущенных в рамках реструктуризации долга в 2015 году, также несет фискальный риск в среднесрочной перспективе. Так, при сценарии сильного роста, вызванного восстановлением, это может привести к крупным выплатам.

Украинская экономика в условиях войны

На фоне полномасштабного российского вторжения премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги года, отметил адаптация нашей экономики к условиям военного времени и ее готовность к новым вызовам в 2023 году.

Проектом госбюджета на 2023 год было предусмотрено рост реального ВВП на 4,6%.

Международный валютный фонд ожидает, что после сокращения украинской экономики на треть в 2022 году уже в 2023 году будет происходить ее стабилизация, хоть и без резкого восстановления.

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