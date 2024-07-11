Курс гривни к евро установлен на уровне 44,38 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,88 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 17 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также значительно ослабла. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 44,38 грн/евро, то есть гривня снизилась на 30 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,98/40,91 грн/долл., евро – 44,46/44,46 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 11 июля, не изменился и составляет 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также неизменен и составляет 44,50 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 11 июля, не изменился и составляет 41,05 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,55 грн за евро.

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