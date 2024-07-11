Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,98 грн, евро – 44,64 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 11 июля, не изменился и составляет 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также неизменен и составляет 44,50 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,40 грн, евро – по курсу 43,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 40,98 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 20 копеек – до 44,64 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 4 копейки и составляет 41,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,92 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 7 копеек и составляет 44,55 грн/евро (курс продажи – 44,40 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на четверг, 11 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,71 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 44,08 грн/евро, то есть гривня осталась на предыдущем уровне.

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