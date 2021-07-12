Гривня будет расти в цене по отношению к доллару.

В Украине в ближайшие дни изменится курс доллара. Гривня в течение ближайшей недели умеренно подорожает по отношению к доллару – до уровня 27,30 грн/долл. на межбанковском и 27,20/27,40 грн/долл. на наличном валютном рынке.

Такой прогноз озвучил старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

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«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 27,2/27,4 грн», - отметил эксперт.

Отмечается, с 5 июля официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,41 до 27,32 грн (минус 0,3%).

Средний курс покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизился с 27,30/27,32 до 27,29/27,31 (минус 0,04%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Курс на 12 июля

Национальный банк Украины на понедельник, 12 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,32 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий