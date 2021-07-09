Курс гривни к евро ослаб до 32,41 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 12 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,32 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,41 грн/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеК концу следующей недели в Украине изменится курс доллара - прогноз

Официальный курс

100 USD США – 2732,34 (9 июля – 2728,62)

100 EUR – 3240,56 (9 июля – 3231,91)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,30/27,33 грн/долл., к евро – на уровне 32,39/32,42 грн/евро.

Курс на 9 июля

Национальный банк Украины на пятницу, 9 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий