По словам министра финансов, поэтому растет потребность во внешних и внутренних заимствованиях.

Средств украинских налогоплательщиков недостаточно, чтобы профинансировать все потребности армии в условиях войны, поэтому возрастает необходимость в привлечении ресурсов из других источников.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире информационного телемарафона, с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины удалось продать военных облигаций населению и бизнесу на более 174 млрд грн.

"Растет риск получить меньше налогов в госбюджет... Поэтому работаем над тем, чтобы привлекать грантовую поддержку и кредиты. Даже если мы потеряем в части налогов, мы сможем это перекредитовать за счет внешних и внутренних заимствований", - отметил он.

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Военные облигации в Украине:

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.

Кабинет министров имеет договоренность с Министерством финансов и Национальным банком, что последний будет выкупать военные облигации на сумму не более 30 млрд грн ежемесячно.

С 3 октября, украинцы могут купить военные облигации в приложении "Дия" и помочь экономике страны во время военного положения.

По состоянию на 25 октября Украина с начала войны продала военных облигаций на почти 5 миллиардов долларов.

По состоянию на 29 ноября 2022 года Министерство финансов Украины сегодня разместило военные облигации на 21,2 млрд грн.

Помощь Украине во время войны:

19 июля 2022 года ЕС подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро. В августе Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.

6 августа 2022 года стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

Правительство Украины 28 сентября получило 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного 5 сентября контракта по развитию государства и усилению устойчивости-III.

4 октября 2022 года стало известно о том, что Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет Украине 25 млн евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц (ВПО).

18 октября стало известно, что в Украину поступили 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. По словам главы правительства, эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро.

24 октября стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать. Средства будут потрачены на поддержание энергетической и продовольственной безопасности.

25 октября 2022 года Всемирный банк предоставил Украине дополнительные 500 миллионов долларов.

17 ноября 2022 года Всемирный банк заявил о том, что готов предоставить Украине $2 миллиарда.

22 ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн объявила, что ЕК выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро.

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