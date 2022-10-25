Самая высокая доходность гривневых бумаг достигает 18,5% годовых.

В течение полномасштабной войны России против Украины правительство привлекло в государственный бюджет от размещения военных облигаций 166,4 млрд грн, что по официальному курсу составляет около 5 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

"Наибольший портфель соответствующих ценных бумаг по состоянию на 24 октября удерживают банки – первичные дилеры. Портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины, является вторым по объему", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что в целом в течение действия военного положения правительство увеличивало ставки по ряду гривневых бумаг (максимальная доходность составляла 18,5% годовых), а также по всем долларовым ОВГЗ (максимальная доходность – 4,5% годовых). Ставки по гривневым военным облигациям на 3 месяца, а также по ОВГЗ, номинированным в евро, пока не менялись и составляют 9,5% годовых и 2,5% годовых соответственно. Сегодня каждый может присоединиться к покупке военных облигаций и поддержать таким образом финансовую оборону Украины.

Военные облигации в Украине: что известно

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.

Кабинет министров имеет договоренность с Министерством финансов и Национальным банком, что последний будет выкупать военные облигации на сумму не более 30 млрд грн ежемесячно.

С 3 октября, украинцы могут купить военные облигации в приложении "Дия" и помочь экономике страны во время военного положения.