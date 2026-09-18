Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Сумах: два человека погибли, есть раненые

Погибли сотрудники Сумского горсовета.

Российские военные нанесли удар по Сумам 6-7 управляемыми авиабомбами: два человека погибли в результате попадания КАБа в многоэтажное здание. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Российская авиабомба попала между третьим и четвертым этажами здания. Спасатели уже извлекли из-под завалов четырех человек, среди них - ребенка.

Известно также о семи пострадавших, среди них - 13-летняя девочка. Трое человек находятся в тяжелом состоянии. И.о. городского головы Артем Кобзар сообщил, что погибшие в Сумах - это сотрудники Сумского горсовета.

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Также на этот удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Все службы сейчас работают на месте абсолютно бесчеловечного российского удара по жилому многоэтажному дому в Сумах. Авиабомба попала прямо между третьим и четвертым этажами. Из-под завалов уже спасли четырех человек, в том числе и ребенка. На данный момент известно, что, к сожалению, двое людей погибли. Мои соболезнования всем родным и близким. Под завалами еще могут находиться люди", - заявил он.

По его словам, вечером также был нанесен удар россиян по поликлинике в Павлограде и по логистическим объектам в Киевской области.

"Именно о необходимости остановить такие жестокие удары, угрожающие жизни людей, ежедневно говорит Украина. Буквально сейчас у Америки есть шанс дать агрессору правильный сигнал о том, что справедливое давление будет продолжаться и войну нужно завершать. Мы рассчитываем, что законопроект Линдси Грэма в конечном итоге все-таки станет законом и его рычаги помогут заставить Россию выбрать мир", - добавил Зеленский.

Удары РФ по Украине

Российские военные днем 18 сентября нанесли по Одессе удар с помощью дронов - по данным источника, произошло попадание в одно из административных зданий "Укрзализныци".

Попадание пришлось на 11-этажное здание. На момент попадания люди находились в укрытиях. Однако через полчаса после попадания, когда на месте работали спасатели и другие оперативные службы, россияне вновь атаковали то же самое здание.

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