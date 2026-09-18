Украина открыла новый пункт пропуска на границе с ЕС

Пункт пропуска будет работать круглосуточно для легковых автомобилей с максимально допустимой массой до 3,5 тонны.

Украина и Румыния открыли новый пограничный пункт в Закарпатье – "Белая Церковь – Сигету-Мармацей". Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 17 сентября № 1130.

"Открыть международный пункт пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Белая Церковь – Сигету-Мармацей" с использованием временной инфраструктуры для пропуска пассажирских транспортных средств максимальной допустимой массой до 3,5 тонны с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы", – указано в постановлении.

Предполагается, что пункт сможет пропускать до 700 автомобилей в сутки. После завершения строительства моста через Тису и обустройства пограничного комплекса пункт сможет принимать пассажирские автобусы и грузовой транспорт.

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Новый маршрут через Тису призван снизить нагрузку на дороги в приграничных районах Закарпатья. Насколько именно сократятся очереди, будет зависеть от оперативности работы таможенных и пограничных служб по обе стороны границы, а также от состояния подъездных дорог.

Важно отметить, что пункт пропуска не заменяет, а дополняет уже существующий переход "Солотвино – Сигету-Мармаций". По требованию румынской стороны пункт в Солотвино и в дальнейшем будет работать круглосуточно.

Пересечение границы – последние новости

Недавно пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что в последнее время российские военные наносят удары с помощью дронов по украинским пунктам пропуска и атакуют гражданскую инфраструктуру вблизи границы. Из-за этого пограничникам приходится временно приостанавливать свою работу.

Так, 9 сентября российские войска атаковали международный автомобильный пункт пропуска "Старокозаче" в Одесской области на границе с Молдовой. Беспилотники поразили инфраструктуру КПП и прилегающую территорию, в результате чего возникли пожары. Погибли двое гражданских, еще несколько человек получили ранения.

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