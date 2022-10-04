Средства будут предоставлены на условиях безвозвратного гранта.

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет Украине 25 млн евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"Согласно договоренности, IFC предоставит нескольким городам не менее 25 миллионов евро от ЕС в виде грантов, которые покроют расходы на модернизацию жилья для тысяч людей. Проект начнется со Львова, крупнейшего города в западной Украине, который по состоянию на сентябрь приютил около 245 тысяч ВПЛ", - говорится в сообщении.

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Чтобы жилье для перемещенных лиц было безопасным и удобным, партнеры согласовали набор критериев, которые будут применяться к отбору зданий. Среди них, в частности, качественное подключение к инженерным системам и близость к социальной инфраструктуре - общественный транспорт, школы и медицинские учреждения.

"Параллельно с тем, как IFC продолжает поддерживать своих текущих клиентов - компании из частного сектора, это новое партнерство даст нам возможность напрямую помогать гражданам Украины, пострадавшим от российского вторжения", – сказала региональный менеджер IFC в Украине и Молдове Лиза Кестнер.

IFC:

Международная финансовая корпорация (IFC), член Группы Всемирного банка, является крупнейшим мировым институтом развития, ориентированным на частный сектор на развивающихся рынках. Работает с более чем 2000 компаниями по всему миру. Текущий портфель проектов IFC в Украине составляет более 700 млн долл.

Жилье для переселенцев:

29 апреля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство будет выкупать жилье для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

В этом году планируют предоставить более 53 тысяч квартир для временного проживания 186 тысяч вынужденных переселенцев.

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