Россияне атаковали здание 'Укрзализныци' в Одессе: есть раненые

Попадание произошло в многолюдном месте, у пострадавших - осколочные ранения.

Российские военные днем 18 сентября нанесли по Одессе удар с помощью дронов - по данным источника, произошло попадание в одно из административных зданий "Укрзализныци".

Как сообщает корреспондент УНИАН, в пятницу днем в очередной раз была объявлена воздушная тревога, мониторинговые каналы предупредили, что над Одессой находятся реактивные дроны. Спустя некоторое время в городе были слышны взрывы.

Обновлено 18:46 .Как сообщила представитель Главного управления ГСЧС Марина Аверина, попадание произошло в 11-этажное административное здание. На момент попадания люди находились в укрытиях. Однако через полчаса после попадания, когда на месте работали спасатели и другие оперативные службы, россияне снова атаковали то же здание.

Видео дня

Как отметила спикер, уже известно о 10 пострадавших - это люди, оказавшиеся неподалеку от места попадания, а также двое спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий. В целом, по словам пресс-секретаря, к ликвидации последствий привлекалось более 70 специалистов ГСЧС.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что произошло попадание в многоэтажное здание в центре города, недалеко от жилого комплекса "Чудо-город". Это центр Одессы - рядом с железнодорожным вокзалом. Здесь расположены различные магазины, и всегда многолюдно. По словам людей, произошло "два попадания", а удары были нанесены целенаправленно.

Источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что произошло попадание в одно из зданий "Укрзализныци". По его данным, произошли значительные разрушения и есть раненые. Однако кто именно получил ранения, источник не уточнил.

Впоследствии начальник Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил, что враг нанес удар по центру Одессы реактивным БПЛА - повреждено административное здание - фасад и остекление, возникший пожар охватил несколько этажей. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

По данным чиновника, пока известно о пяти пострадавших, у большинства - осколочные ранения.

Атаку на людном месте также подтвердил глава Одесской городской администрации Сергей Лысак.

"Враг атаковал город. Нанес удар по людной зоне… Один из пострадавших - в тяжелом состоянии", - отметил Лысак . Позже он уточнил:

"Число пострадавших увеличилось до семи. На месте работают все соответствующие службы. Развернут оперативный штаб для оказания помощи людям"

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила УНИАН, что ранения получили трое гражданских мужчин и одна женщина. По словам Вербы, все пострадавшие госпитализированы, информация о них уточняется.

Удары РФ по Одессе

Как писал УНИАН, ночью 18 сентября россияне атаковали Одессу и Одесскую область КАБами и ударными дронами. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры, разрушено частное домовладение, повреждены лицей, шесть жилых домов, медицинский пункт, две теплицы и автомобили. Пострадали трое человек - две женщины в возрасте 37 и 70 лет и 71-летний мужчина. К ликвидации последствий были привлечены более 150 спасателей и десятки единиц техники.

Вас также могут заинтересовать новости: