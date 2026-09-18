Флэш неожиданно вспомнил о Сырском и 'поблагодарил' его

По его словам, в результате сейчас мы подвергаемся обстрелу реактивными ракетами "Шахед" с дистанционным управлением.

Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского по технологическим вопросам и эксперт в области технологий Сергей (Флэш) Бескрестнов неожиданно вспомнил об экс-главнокомандующем ВСУ Александре Сырском и "поблагодарил" его.

"За всё время войны я никого не критиковал. Я не люблю этого делать, потому что мой принцип таков: если критикуешь - сделай лучше. Но сегодня я хочу "поблагодарить" бывшего главкома и его руководителя РЭБ за то, что в течение года никто в ВСУ системно не занимался технологиями противодействия МЭШ-модемам и никто не закрыл столицу средствами РЭБ, наблюдая за тем, как враг развивает эту технологию", - написал он.

По его словам, в результате сейчас мы получаем удары реактивными "Шахедами" под управлением Mesh и пытаемся с помощью новой команды РЭБ экстренно что-то предпринять.

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Опасность реактивных дронов

Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, что Россия все активнее использует реактивные дроны, которые по своим характеристикам приближаются к крылатым ракетам.

По его мнению, догнать такие цели становится все сложнее, поэтому Украине необходимо развивать дроны-перехватчики в направлении зенитных ракет.

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