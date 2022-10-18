Эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро.

В Украину поступили 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической стабильности Украины. Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть насущные бюджетные расходы, в том числе в социальной и гуманитарной сферах", - написал он.

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По словам председателя правительства, эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро.

"В целом в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства и выстоять в борьбе с агрессором. Благодарны нашим европейским партнерам и работаем дальше над новыми финансовыми программами на следующий год", - добавил он.

Помощь Украине во время войны:

19 июля 2022 года ЕС подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро.

6 августа 2022 года стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

В августе 2022 года Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

Правительство Украины 28 сентября получило 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного 5 сентября контракта по развитию государства и усилению устойчивости-III.

1 октября стало известно о том, что Всемирный банк дополнительно выделит Украине 530 миллионов долларов.

4 октября 2022 года стало известно о том, что Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет Украине 25 млн евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также 4 октября пресс-служба Министерства финансов сообщила о том, что Украина получит от Всемирного банка дополнительное финансирование на 529,9 млн долл. для насущных нужд.

На сегодня Всемирный банк мобилизовал для Украины почти 13 млрд долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров. Из этой суммы 11 млрд долларов уже выделены в полном объеме.

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