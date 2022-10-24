Средства будут потрачены на поддержание энергетической и продовольственной безопасности.

Европейский банк реконструкции и развития выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать.

Как сообщила пресс-служба учреждения, об этом во время визита в Киев президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо договорилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"С начала вторжения в феврале ЕБРР выделил более 1 миллиарда евро и намерен утроить эту цифру до конца 2023 года. Его основное внимание будет сосредоточено на поддержке энергетической и продовольственной безопасности, восстановлении железной дороги, инфраструктуры и фармацевтической промышленности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ЕБРР также инвестирует в украинские электроэнергетические компании, а также предоставил до 500 миллионов евро поддержки ликвидности для основного поставщика газа страны. Также ведутся дискуссии относительно увеличения финансирования срочных ремонтов электросетей и поддержки городской власти Киева, Львова и Днепра. Инвестиции ЕБРР поддерживаются донорами или гарантами из государств, включая США и другие страны ЕС и G7.

Помощь Украине во время войны:

19 июля 2022 года ЕС подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро.

6 августа 2022 года стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

В августе 2022 года Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

Правительство Украины 28 сентября получило 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного 5 сентября контракта по развитию государства и усилению устойчивости-III.

1 октября стало известно о том, что Всемирный банк дополнительно выделит Украине 530 миллионов долларов.

4 октября 2022 года стало известно о том, что Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет Украине 25 млн евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также 4 октября пресс-служба Министерства финансов сообщила о том, что Украина получит от Всемирного банка дополнительное финансирование на 529,9 млн долл. для насущных нужд.

По состоянию на 18 октября 2022 года Всемирный банк мобилизовал для Украины почти 13 млрд долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров. Из этой суммы 11 млрд долларов уже выделены в полном объеме.

Также 18 октября в Украину поступили 2 миллиарда евро помощи от ЕС.

Кабинет министров планирует покрывать дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году за счет Международного валютного фонда, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Проект государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает, что ежемесячный дефицит составит более 3 млрд долларов.

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