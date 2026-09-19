Трамп заявил, что его сын вернет соратнику Путина деньги, потраченные на празднование свадьбы

Кремлев оплатил часть расходов на трёхдневную свадьбу Трампа-младшего и Беттины Андерсон на Багамах, в частности аренду частного острова, фейерверк и другие расходы.

Дональд Трамп-младший вернет деньги, которые потратил российский бизнесмен Умар Кремлев на оплату части расходов на его свадьбу, заявил президент США журналистам во время пресс-конференции в Белом доме.

Глава Белого дома рассказал, что после появления новостей о том, что Кремлев оплатил на Багамах вечеринку после свадьбы его сына, Дональд Трамп-младший сообщил о решении вернуть средства.

"Это было некоторое время назад, так что, насколько я слышал, он выплачивает", – сказал президент США.

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Ранее ProPublica сообщала, что Кремлев оплатил часть расходов на трехдневную свадьбу Трампа-младшего и Беттины Андерсон на Багамах, в частности аренду частного острова, фейерверк и другие расходы.

Представитель Трампа-младшего тогда не отрицал участия Кремлева в финансировании, назвав его "личным другом Дона".

Однако после резонанса в обществе демократы в Палате представителей потребовали обнародовать информацию об отношениях Трампа-младшего с Кремлевым.

Известно, что российский бизнесмен возглавляет Международную ассоциацию бокса, а в апреле Путин наградил его орденом Дружбы.

Сам Трамп ранее утверждал, что ничего не знал о тесной дружбе своего сына с российским бизнесменом.

Расследование связей Трампа с РФ

Ранее УНИАН сообщал, что демократы в Палате представителей, которые параллельно изучают вопрос обогащения семьи президента во время его пребывания у власти, направили Трампу-младшему письмо. В нем они назвали ситуацию потенциально очень серьезной. Конгрессмен Роберт Гарсия заявил, что дорогие и малоизвестные подарки сыну действующего президента от человека из окружения Путина вызывают "серьезные вопросы относительно национальной безопасности и коррупции в государственном управлении". Расследование Конгресса может перенести эту историю из плоскости семейных дел в сферу политических связей и связей Трампа-младшего в сфере безопасности.

Также мы писали, что американский политолог и политический философ Фрэнсис Фукуяма в интервью ВСС отметил, что Трамп всегда был сторонником Москвы еще со времен Советского Союза, поэтому в российско-украинской войне он никогда не встанет на сторону Киева. Он напомнил, что Трамп неоднократно бывал в Москве еще с 1980-х годов, когда Советский Союз еще существовал, и даже обвинял НАТО в развязывании "холодной войны". Фукуяма выразил сомнения в том, что в последние месяцы Трамп якобы стал более благосклонным к Украине.

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