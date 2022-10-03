Стоимость одной военной облигации — от 900 гривень.

Сегодня, 3 октября, украинцы могут купить военные облигации в приложении "Дия" и помочь экономике страны во время военного положения.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.

"Запустили военные облигации в "Дии". Теперь каждый из вас может поддержать экономику и приблизить победу", - отметил он.

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Указано, что военные облигации — это ценные бумаги от государства, которые помогают экономике страны во время военного положения.

Каждая облигация имеет название временно оккупированной территории — Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Крым. Стоимость одной облигации — от 900 грн. Ограничений на количество облигаций при покупке нет.

"При этом выбрать срок облигации — на срок до 1,5 года. Именно через это время получите свои средства обратно, а вместе с ними и проценты. Выплаты поступят на карту "єПоддержка"", - добавил министр.

Военные облигации в Украине

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.

Всего с 1 марта от продажи военных облигаций в государственный бюджет было привлечено более 131 млрд грн.

Кабинет министров имеет договоренность с Министерством финансов и Национальным банком, что последний будет выкупать военные облигации на сумму не более 30 млрд грн ежемесячно.