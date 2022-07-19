На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину, Евросоюз подписал с Украиной меморандум о предоставлении первого транша макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.
Об этом в своем Twitter сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Подписан меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС для предоставления макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро как экстренного финансирования. Эта сумма будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины", — написал он.
Это первый транш в рамках общей суммы макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро, которую Европейский совет одобрил по итогам саммита 24 июня.
— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 19, 2022
Помощь Украине:
12 июля Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.
13 июля 2022 года стало известно о том, что второй транш макрофинансовой помощи Европейского союза для Украины составит 8 миллиардов евро.
18 июля 2022 года в Европейском Союзе было принято решение о пятом транше в 500 млн евро на вооружение для Украины.
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