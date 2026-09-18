Саудовская Аравия приостанавливает поставки нефти в Европу после атаки на нефтепровод, - СМИ

На прошлой неделе Саудовская Аравия была вынуждена закрыть свой нефтепровод "Восток-Запад".

Компания "Saudi Aramco" сообщила как минимум двум европейским нефтеперерабатывающим заводам, что в следующем месяце им не будет выделена нефть после нападения на ключевой нефтепровод Саудовской Аравии, ведущий к Красному морю. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Европейские клиенты обычно получают саудовскую нефть по так называемым долгосрочным контрактам, обеспечивающим стабильные ежемесячные поставки. Эти поставки не состоятся в следующем месяце", – отметили источники издания.

По их словам, это решение касается всех европейских покупателей.

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На прошлой неделе Саудовская Аравия была вынуждена закрыть свой нефтепровод "Восток-Запад" после нападения на него со стороны дронов. Источник сообщил, что нефтепровод должен частично возобновить работу в течение нескольких дней, а полностью заработать – в течение шести недель.

Bloomberg отметило, что европейские нефтеперерабатывающие заводы в основном получают саудовскую нефть из египетского средиземноморского порта Сиди-Керир, который соединен с Красным морем нефтепроводом.

"Приостановка работы нефтепровода вызвала панические закупки со стороны некоторых клиентов Aramco. Польская компания Orlen SA с пятницы объявила более десяти тендеров, пытаясь как можно быстрее обеспечить альтернативные поставки", – подчеркнули в публикации.

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Как писал УНИАН, один из ключевых покупателей в ЕС хочет отказаться от российского газа. Отмечается, что Венгрия может выполнить требование Европейского Союза и полностью отказаться от российского газа в течение года.

В стране подчеркнули, что у Будапешта достаточно газопроводов, чтобы закупать газ из других источников по конкурентоспособным ценам.

Также Reuters сообщал, что НПЗ в Ярославле приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов. Предприятие расположено примерно в 250 километрах к северо-востоку от Москвы.

Отмечается, что в результате удара была повреждена установка первичной дистилляции нефти АВТ-3, мощность которой составляет 17 140 тонн в сутки.

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