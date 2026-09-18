Некоторые смартфоны Samsung получат множество новых функций бесплатно уже через несколько дней

Официально известно не только о новых функциях, но и о том, какие именно телефоны получат обновление в первую очередь.

На некоторых устройствах Samsung будут доступны предупреждения о защите данных на основе искусственного интеллекта, сообщает hvg.

Издание сообщило, что One UI 9, представленный этим летом на моделях Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra и Flip8, предлагает не только усовершенствованный интерфейс, но и более совершенные функции искусственного интеллекта. За новинками Galaxy AI стоит обещание, что пользователи смогут выполнять больше задач и создавать еще более впечатляющий контент,

Издание сообщило, что среди новых функций One UI – My FanCam, благодаря которой камера устройства отслеживает выбранное пользователем лицо и автоматически корректирует кадр, удерживая его в центре.

Видео дня

Поясняется, что это позволяет пользователям быстро превращать свои фотографии и видео в контент, пригодный для публикации в социальных сетях, с минимальной ручной обработкой.

В One UI 9 инженеры стремились обеспечить, чтобы пользователи могли выполнять свои повседневные задачи за меньшее количество шагов. Поэтому, помимо упомянутой My FanCam, в программное обеспечение было добавлено больше контекстных предложений, а также усовершенствованы функции перевода и сканирования.

Благодаря функции "Сканер документов" пользователям стало проще оцифровывать такие материалы, которые трудно обрабатывать, как, например, согнутые страницы книг или бумаги, загнутые по углам. Например, благодаря усовершенствованной функции удаления пальцев, попавших в кадр, можно создавать более чёткие и удобные в использовании отсканированные изображения, а также был улучшен интерфейс, отображаемый на больших (раскладных) экранах.

Безопасность повышается благодаря тому, что Security Brief отображает в интерфейсе функции ежедневного отчета Now Brief такие важные сообщения о безопасности и защите данных, как предупреждения о вредоносных программах, приложения из неизвестных источников и излишние права доступа, тем самым помогая пользователям своевременно выявлять возможные проблемы и решать, когда следует вмешаться.

В одном из примечаний к пресс-релизу Samsung указано, на каких устройствах будут доступны предупреждения о защите данных на основе искусственного интеллекта. Из этого можно сделать вывод, что One UI 9 сначала появится на мобильных телефонах из приведённого ниже списка – в ближайшие дни и недели:

S26;

S26 Ultra;

S25;

S25 FE;

S24;

S24 FE;

S23;

S23 FE;

Fold8;

Fold8 Ultra;

Flip8;

Fold7;

Flip7;

Fold6;

Flip6;

Fold5;

Flip5;

Tab S11 Ultra;

Tab S11;

Tab S10 Ultra;

Tab S10 Plus;

Tab S9 Ultra;

Tab S9 Plus;

Tab S9.

Издание отметило, что получение обновления One UI 9 на любом устройстве одновременно означает установку версии Android 17.

Другие новости о смартфонах Samsung

Ранее УНИАН сообщал, что Samsung официально подтвердила, что в скором времени начнет обновлять устройства до стабильной версии One UI 9. Первыми крупное обновление получат представители семейства Galaxy S26, но владельцам более старых моделей тоже не придется долго ждать.

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