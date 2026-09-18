Некоторые смартфоны Samsung получат множество новых функций бесплатно уже через несколько дней

На некоторых устройствах Samsung будут доступны предупреждения о защите данных на основе искусственного интеллекта, сообщает hvg.
Издание сообщило, что One UI 9, представленный этим летом на моделях Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra и Flip8, предлагает не только усовершенствованный интерфейс, но и более совершенные функции искусственного интеллекта. За новинками Galaxy AI стоит обещание, что пользователи смогут выполнять больше задач и создавать еще более впечатляющий контент,
Издание сообщило, что среди новых функций One UI – My FanCam, благодаря которой камера устройства отслеживает выбранное пользователем лицо и автоматически корректирует кадр, удерживая его в центре.
Поясняется, что это позволяет пользователям быстро превращать свои фотографии и видео в контент, пригодный для публикации в социальных сетях, с минимальной ручной обработкой.
В One UI 9 инженеры стремились обеспечить, чтобы пользователи могли выполнять свои повседневные задачи за меньшее количество шагов. Поэтому, помимо упомянутой My FanCam, в программное обеспечение было добавлено больше контекстных предложений, а также усовершенствованы функции перевода и сканирования.
Благодаря функции "Сканер документов" пользователям стало проще оцифровывать такие материалы, которые трудно обрабатывать, как, например, согнутые страницы книг или бумаги, загнутые по углам. Например, благодаря усовершенствованной функции удаления пальцев, попавших в кадр, можно создавать более чёткие и удобные в использовании отсканированные изображения, а также был улучшен интерфейс, отображаемый на больших (раскладных) экранах.
Безопасность повышается благодаря тому, что Security Brief отображает в интерфейсе функции ежедневного отчета Now Brief такие важные сообщения о безопасности и защите данных, как предупреждения о вредоносных программах, приложения из неизвестных источников и излишние права доступа, тем самым помогая пользователям своевременно выявлять возможные проблемы и решать, когда следует вмешаться.
В одном из примечаний к пресс-релизу Samsung указано, на каких устройствах будут доступны предупреждения о защите данных на основе искусственного интеллекта. Из этого можно сделать вывод, что One UI 9 сначала появится на мобильных телефонах из приведённого ниже списка – в ближайшие дни и недели:
- S26;
- S26 Ultra;
- S25;
- S25 FE;
- S24;
- S24 FE;
- S23;
- S23 FE;
- Fold8;
- Fold8 Ultra;
- Flip8;
- Fold7;
- Flip7;
- Fold6;
- Flip6;
- Fold5;
- Flip5;
- Tab S11 Ultra;
- Tab S11;
- Tab S10 Ultra;
- Tab S10 Plus;
- Tab S9 Ultra;
- Tab S9 Plus;
- Tab S9.
Издание отметило, что получение обновления One UI 9 на любом устройстве одновременно означает установку версии Android 17.
Другие новости о смартфонах Samsung
Ранее УНИАН сообщал, что Samsung официально подтвердила, что в скором времени начнет обновлять устройства до стабильной версии One UI 9. Первыми крупное обновление получат представители семейства Galaxy S26, но владельцам более старых моделей тоже не придется долго ждать.