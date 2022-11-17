IFC готова покрыть половину поддержки, которая, как ожидается, будет предоставлена донорами в течение следующих 18–24 месяцев.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину, IFC, финансирующая Всемирный банк, обсудит пакет помощи Украине на 2 миллиарда долларов в следующем месяце.

Как сообщает Sky News, об этом выступая на Украинской инвестиционной конференции в Лондоне заявила региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) по Украине Лиза Кестнер, отметив при этом, что подразделение Всемирного банка по частным инвестициям обсудит пакет поддержки Украины на сумму 2 млрд долларов (1,6 млрд фунтов стерлингов) на заседании совета директоров в декабре.

Кестнер отметила, что IFC готова покрыть половину поддержки, которая, как ожидается, будет предоставлена донорами в течение следующих 18–24 месяцев.

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В свою очередь, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Маттео Патроне, отметил, что, по его ожиданиям, объем кредита, предоставленного этой организацией Украине, к концу года достигнет 1,5 млрд евро (1,3 млрд фунтов стерлингов).

Он добавил, что кредитор работает над большим пакетом ликвидности.

"Нам нужно сосредоточиться на том, что произойдет в ближайшие 12–15 месяцев, чтобы убедиться, что мы выиграем войну на экономическом фронте", — сказал Патроне.

Помощь Украине во время войны:

19 июля 2022 года ЕС подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро. В августе Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.

6 августа 2022 года стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

Правительство Украины 28 сентября получило 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного 5 сентября контракта по развитию государства и усилению устойчивости-III.

4 октября 2022 года стало известно о том, что Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет Украине 25 млн евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц (ВПО).

18 октября стало известно, что в Украину поступили 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. По словам главы правительства, эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро.

24 октября стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать. Средства будут потрачены на поддержание энергетической и продовольственной безопасности.

25 октября 2022 года Всемирный банк предоставил Украине дополнительные 500 миллионов долларов.

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