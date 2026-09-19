Зеленский отреагировал на подписание Трампом закона Грэма о санкциях против РФ

Президент Украины отметил, что лучшим способом почтить память Линдси Грэма станет полноценная и скорейшая реализация положений этого закона.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за подписание законопроекта Линдси Грэма, предусматривающего введение санкций против РФ. Об этом говорится в его сообщении на Telegram-канале.

Также Зеленский поблагодарил всех сенаторов и членов Палаты представителей.

"Благодарю президента Трампа за подписание этого чрезвычайно важного закона. Благодарю всех сенаторов и членов Палаты представителей, которые его поддержали", – говорится в его заявлении.

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При этом президент Украины отметил, что лучшим почтением памяти Линдси Грэма станет полноценная и скорейшая реализация положений этого закона.

"А лучшей наградой для всех, кто помогает нам оказывать давление на Россию ради прекращения войны, станет мир. Мир и устранение всех проблем и вызовов, которые принесла эта война. Мир наступает благодаря силе. Спокойствие приходит благодаря безопасности. А лучшая гарантия безопасности – это решимость", – отметил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что когда Линдси Грэм был в Украине, он всегда говорил о том, как важно не ослаблять давление на Россию, усиливать санкции и искать путь к миру.

"Сенатор Грэм ни на мгновение не сомневался, что у Америки достаточно силы для борьбы с диктаторами и достижения результатов, если действовать правильно", – высказал мнение украинский лидер.

"Адские санкции" против России: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что 11 июля в возрасте 71 года внезапно скончался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он был одним из самых последовательных и влиятельных сторонников Украины среди американских политиков. Грэм активно выступал за предоставление Украине оружия и ужесточение санкций против России. Примечательно, что 9 июля сенатор находился с визитом в Киеве.

Также мы писали, что Палата представителей Конгресса США 16 сентября приняла законопроект о "адских" санкциях против РФ, разработанные Грэмом. Законопроект предусматривает санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов так называемого теневого флота РФ. В то же время многие лица и структуры, подпадающие под определение документа, уже находятся под американскими санкциями. Цель законопроекта, как указано в самом документе, – "лишить Владимира Путина доходов на финансирование войны России против Украины".

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