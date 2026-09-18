РФ вывела на орбиту секретный военный спутник: эксперты объяснили, что это может быть

Для запуска противник использовал ракету "Союз-2.1б".

Россия провела успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", на борту которой находился космический аппарат военного назначения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ракета стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Сообщается, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, а бортовые системы функционируют в штатном режиме

Издание "Милитарный" предполагает, что засекреченным космическим аппаратом военного назначения может быть либо навигационный спутник системы ГЛОНАСС (российский аналог системы GPS), либо спутник из системы "Рассвет".

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"Обнародованные перед запуском ограничения для авиации и судоходства указывают на то, что траектория полёта могла соответствовать запускам навигационных спутников системы ГЛОНАСС. В частности, районы падения отработанных частей ракеты были определены в Республике Коми, Тюменской области и Тихом океане. Такая схема характерна для запусков аппаратов ГЛОНАСС с Плесецка ракетой "Союз-2.1б", – отмечает издание.

В пользу этой версии свидетельствует и конфигурация ракеты. Аналогичная версия ракеты 24 августа взлетела из Плесецка со спутником "ГЛОНАСС-К1".

"Милитарный" отмечает, что нельзя также исключать, что запуск может быть связан с дальнейшим развертыванием российской низкоорбитальной системы связи "Рассвет", задуманной как российский аналог американского "Старлинка", но для военных нужд.

В пользу такой версии говорит то, что для вывода аппаратов этой группировки Россия уже использовала ракеты "Союз-2.1б" и космодром Плесецк.

Российский Starlink

Как сообщал УНИАН, ракета "Союз-2.1б" задействуется для развертывания российской спутниковой группировки "Рассвет" – системы широкополосной спутниковой связи, которую Россия позиционирует как аналог Starlink.

Бывший советник главы Государственного космического агентства Украины, эксперт, который до недавнего времени отвечал в космическом ведомстве за направление анализа и прогнозирования космической деятельности, Андрей Колесник отмечал, что первую партию спутников россияне запустили в конце марта 2026 года. Они в основном достигли высоты чуть более 500 километров, хотя изначально речь шла о 800 км. По его словам, один спутник из этой партии сошел с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы, а ещё несколько не смогли подняться на запланированную высоту, однако всё ещё могут работать.

Он сообщил, что вторую партию российских спутников запустили 19 июля, и хотя с тех пор прошло почти полтора месяца, большинство из них поднялись лишь на высоту 330–340 км. По его словам, не исключено, что все аппараты второй партии пока остаются там и, возможно, тестируют свою аппаратуру для работы именно на этой высоте.

Колесник подчеркнул, что для Украины положительным моментом является то, что россияне пока лишь проводят испытания.

Он отметил, что поражение украинской ракетой космического центра "Прогресс" в Самаре, где собирают ракеты-носители, выводящие эти спутники на орбиту, притормозило программу. По его словам, речь идет об ударах по уникальному оборудованию, которое трудно или вообще невозможно воспроизвести.

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