В 2023 году запланировано выделение 18 миллиардов евро с регулярными выплатами.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн объявила, что ЕК выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро.

Об этом она написала в Твиттере, отметив при этом, что в 2023 году запланировано выделение 18 миллиардов евро с регулярными выплатами.

"Европейская комиссия выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро. Мы планируем 18 миллиардов евро на 2023 год с регулярным выделением средств. Для срочного ремонта и быстрого восстановления, что ведет к успешной реконструкции. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

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Помощь Украине во время войны:

19 июля 2022 года ЕС подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро. В августе Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.

6 августа 2022 года стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

Правительство Украины 28 сентября получило 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного 5 сентября контракта по развитию государства и усилению устойчивости-III.

4 октября 2022 года стало известно о том, что Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет Украине 25 млн евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц (ВПО).

18 октября стало известно, что в Украину поступили 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. По словам главы правительства, эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро.

24 октября стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать. Средства будут потрачены на поддержание энергетической и продовольственной безопасности.

25 октября 2022 года Всемирный банк предоставил Украине дополнительные 500 миллионов долларов.

17 ноября 2022 года Всемирный банк заявил о том, что готов предоставить Украине $2 миллиарда.

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