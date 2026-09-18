Из затонувшей субмарины времен Первой мировой начало просачиваться опасное вещество

Многие неразорвавшиеся боеприпасы остаются нестабильными, а их подрыв под водой зачастую грозит усугублением загрязнения окружающей среды.

Подводная лодка времен Первой мировой войны, затонувшая почти 110 лет назад, десятилетиями выбрасывает в воды Северного моря, в котором создают гигантский остров, взрывоопасные загрязняющие вещества. Об этом пишет Popular Science.

По мнению исследователей океана, со временем ситуация может усугубиться - причем не только в районе гибели этого немецкого судна, но и в местах нахождения тысяч других подобных затонувших кораблей.

19 апреля 1917 года немецкая подводная лодка UC-30, возвращавшаяся на базу из-за проблем с двигателем, подорвалась на британской мине недалеко от датского острова Рёмё. Весь экипаж из 27 человек погиб, а сама лодка считалась пропавшей без вести, пока ее вновь не обнаружили почти столетие спустя - в 2016 году.

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В рамках исследовательского проекта North Sea Wrecks ("Затонувшие суда Северного моря") морские экологи совместно с водолазами ВМС Дании обследовали останки UC-30. Они собрали пробы воды и донных отложений, а также образцы мидий и морских звезд, обитавших рядом с корпусом судна.

Важно, что последующий лабораторный анализ показал, что следы тротила (ТНТ) просачиваются в окружающую среду как минимум из части боеприпасов, находившихся на борту лодки (шести торпед и 18 мин). При этом токсичные вещества не скапливаются в каком-то одном месте. в недавнем Соавтор исследования, специалист в области наук о Земле из Орхусского университета Катрин Юль Андресен рассказала:

"Мы обнаружили следы тротила в организмах морских обитателей, в донных отложениях и в толще воды. Вопрос в том, насколько серьезно это воздействие и как далеко от места крушения распространяется загрязнение морской среды".

Андресен и ее коллеги полагают, что пока загрязнение остается "относительно локальным", однако ситуация изменится по мере того, как корпус судна будет разрушаться под воздействием агрессивной среды Северного моря.

Отмечается, что UC-30 - лишь одно из, вероятно, тысяч подобных исторических судов, покоящихся в водах Дании. Андресен сослалась на доклад о данной проблеме, подготовленный ею совместно с другими специалистами для Агентства по охране окружающей среды Дании в 2024 году.

"Я выяснила, что в датских водах находится 10 127 затонувших судов. Около 15 процентов из них, по всей видимости, относятся к периоду мировых войн. Это весьма внушительная цифра", - сообщила она.

Решение этой проблемы не сводится к простому подъему судов на поверхность. Многие неразорвавшиеся боеприпасы остаются нестабильными, а их подрыв под водой зачастую грозит усугублением загрязнения окружающей среды. Андресен признала, что выбор вариантов сейчас невелик, однако ведется работа с представителями Европейского союза над поиском дальнейших решений.

Одна из возможных стратегий предполагает использование подводных роботов для обследования морского дна и выявления наиболее опасных или подвергшихся сильному разрушению затонувших судов. В будущем подобные аппараты, возможно, смогут самостоятельно извлекать взрывчатые вещества и обезвреживать их в безопасном месте.

"Мы пытаемся найти наиболее щадящие способы решения этой проблемы, поскольку, к сожалению, простого пути к ее устранению не существует", - добавила Андресен.

Затонувшие корабли

Линкор водоизмещением 23 500 тонн, одна из гордостей французского флота, затонул у берегов Бретани менее чем за шестьдесят секунд после столкновения с не обозначенным на картах камнем.

Спустя более века обломки "Франции" по-прежнему лежат всего в 15 метрах под поверхностью залива Киберон, в пределах видимости отдыхающих, которые каждое лето заполняют его берега, в основном не подозревая о том, что находится под ними.

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