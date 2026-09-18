Уиткофф раздражает и Москву, и Киев, но Трамп не хочет его менять, – The Kyiv Independent

Даже россияне разочарованы навыками ведения переговоров американского посланника.

Киев и Москва разочарованы подходом к мирным переговорам спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и в целом ходом этих переговоров. Однако Дональд Трамп до сих пор не готов отстранить своего давнего соратника от переговорного процесса. Об этом пишет The Kyiv Independent со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.

В начале сентября Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер посетили Россию и Украину, пытаясь возобновить переговоры, которые фактически зашли в тупик. Однако, как отмечает издание, после этих поездок заметного прогресса достичь не удалось. Параллельно начали формироваться несколько инициатив, направленных на то, чтобы отстранить Уиткоффа от переговорного процесса.

Украинские чиновники, участвовавшие в переговорах, говорят, что Вашингтон предлагает мало новых идей и не демонстрирует готовности усиливать давление на Москву. Один из представителей Украины эмоционально описал отношение Киева к американским призывам поскорее завершить войну.

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"Они постоянно говорят нам: "вы должны закончить эту войну". Как будто мы, черт возьми, не хотим её закончить", – сказал он журналисту.

Недовольство Уиткоффом в Киеве, как рассказывает автор публикации, возникло еще на ранних этапах его работы. Украинские чиновники ставили под сомнение его понимание войны и подход к дипломатии. Дополнительные вопросы вызывало его отношение к Владимиру Путину. Уиткофф встречался с российским президентом как минимум семь раз, а в начале этого месяца заявил, что после завершения карьеры будет вспоминать встречи в Кремле как одни из лучших и самых незабываемых моментов своей жизни.

Еще одним источником напряженности стала история с так называемой формулой "3+2". Во время встречи в апреле 2025 года Путин нарисовал на листе бумаги эту пометку, касавшуюся обсуждавшихся территориальных уступок. Уиткофф увез лист с собой в Вашингтон. Впоследствии он публично говорил о возможной договоренности относительно "пяти территорий" – оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

По данным The Kyiv Independent, именно неверная интерпретация позиции Путина могла стать одной из причин проблем во время прошлогоднего саммита Трампа и Путина на Аляске. Американским и европейским чиновникам якобы сообщили о готовности России к территориальным уступкам, которых Москва фактически не планировала. Один из бывших американских чиновников, присутствовавший на встрече, назвал её "полным провалом". После этого в Москве поняли, что Уиткофф, несмотря на свои симпатии к Кремлю, слишком непрофессионален для роли дипломатического посредника.

На фоне этих проблем появились предположения, что более важную роль в переговорах может получить директор ЦРУ Джон Ретклифф, который в конце августа посетил Москву. Financial Times писала, что Трамп рассматривал возможность расширить его дипломатическую роль, однако Белый дом назвал эту информацию "полностью фейковой".

Таким образом, как отмечает The Kyiv Independent, переговорный канал остается практически без изменений. Киев ожидает от Вашингтона большего давления на Москву, в Кремле все чаще ставят под сомнение, насколько точно Уиткофф передает позицию России Трампу. В то же время люди, близкие к американскому президенту, говорят, что он не спешит отстранять давнего друга от процесса.

Мирные переговоры

Как писало УНИАН, в начале сентября американские посланцы Джаред Кушнер и Стив Уиткофф после встречи с Путиным прибыли в Киев, где провели переговоры с Зеленским в Софийском соборе. Переговоры имели символическое значение, но не продемонстрировали сближения позиций Украины и России.

Стороны по-разному оценивают ситуацию на фронте. Кремль настаивает на территориальных уступках и отказе Украины от НАТО, тогда как Киев требует четких гарантий безопасности и права на сохранение сильной армии. Несмотря на заявления об определенном прогрессе, компромиссы остаются неопределенными, а впереди Украину ждет сложная зима с продолжением боевых действий.

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