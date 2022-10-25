Новое финансирование пойдет на поддержку основных государственных услуг.

Всемирный банк объявил, что правительство Украины получило 500 млн долларов для решения немедленных потребностей, которые возникли из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка.

Отмечается, что это финансирование мобилизовано в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE). Он оказывает постоянную поддержку правительства для обеспечения предоставления основных государственных услуг в частности в сферах здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и социальной защиты.

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"Российское вторжение продолжает наносить огромные разрушения по инфраструктуре, включая сети водоснабжения, канализации и электрические сети. Это все ухудшает жизнь украинского народа, ведь зима приближается. Перечисленное сегодня новое финансирование пойдет на поддержку основных государственных услуг. Мы твердо поддерживаем украинский народ в то время, когда он сталкивается с этим беспрецедентным кризисом", - сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпас.

Всемирный банк и Украина

Как сообщал УНИАН, на сегодня Всемирный банк мобилизовал для Украины 13 млрд долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров. Из этой суммы 11,4 млрд долларов уже выделены в полном объеме.

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году почти вдвое - с 2,1% до 3,3%. В обновленном прогнозе также отмечается, что Всемирный банк улучшил прогноз нынешнего падения ВВП Украины - с 45,1% до 35%.

Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи предупредил, что уровень бедности в Украине вырастет в десятикратном размере, а нападения Российской Федерации только осложняют экономическую ситуацию. По его прогнозу, 25% населения Украины будут жить в бедности до конца года, тогда как до войны их было лишь чуть больше 2%. Банерджи считает, что к концу следующего года эта цифра может вырасти до 55%.

Министр финансов Украины Сергей Марченко избран председателем Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда на 2023 год.

Финансовая помощь Украине

19 июля 2022 года ЕС подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро. В августе Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

6 августа 2022 года стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

Правительство Украины 28 сентября получило 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного 5 сентября контракта по развитию государства и усилению устойчивости-III.

4 октября 2022 года стало известно о том, что Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет Украине 25 млн евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц (ВПО).

18 октября стало известно, что в Украину поступили 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. По словам главы правительства, эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро.

24 октября стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать. Средства будут потрачены на поддержание энергетической и продовольственной безопасности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на днях предупредил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз остановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро. Украина использует финпомощь от ЕС в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Он подчеркнул, что помощь от ЕС Украине нужна уже сейчас.

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