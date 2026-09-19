В ЕС осудили проведение Россией 'выборов' на оккупированных территориях Украины

Виганд добавил, что все причастные к их проведению будут привлечены к ответственности.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд заявил, что Европейский Союз никогда не признает так называемые выборы в Госдуму РФ, организованные на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Укринформ.

Виганд добавил, что все причастные к их проведению будут привлечены к ответственности.

"Мы однозначно осуждаем незаконную организацию так называемых выборов Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Украины. Эти псевдовыборы являются очередным грубым нарушением международного права. Европейский Союз не признает и никогда не признает ни факт проведения этих так называемых выборов на временно оккупированных украинских территориях, ни их результаты", – заявил он.

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Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнул, что органы и лица, причастные к организации псевдовыборов, а также те, кто выдвигает свои кандидатуры, понесут ответственность за свои действия.

Виганд, оценивая избирательный процесс в самой России, отметил, что способ проведения голосования лишь подчеркивает глубокую эрозию демократии в стране.

Пресс-секретарь Еврокомиссии отметил, что российские власти систематически и институционально усиливают репрессии, чтобы полностью отстранить демократическую оппозицию от участия в политической жизни.

Он подчеркнул, что отказ России пригласить наблюдателей ОБСЕ является пренебрежением ее международными обязательствами.

Виганд заверил, что Евросоюз будет продолжать поддерживать российских правозащитников, гражданское общество и независимые СМИ.

Выборы в Госдуму РФ

Ранее УНИАН сообщал, что в заявлении Министерства иностранных дел Украины говорится, что российские захватчики будут имитировать на оккупированных украинских территориях "выборы" в Государственную думу РФ. Добавляется, что оккупанты попытаются организовать спектакль, не имеющий ничего общего со свободным волеизъявлением. В МИД Украины подчеркнули, что "ни одно "голосование", организованное Россией под дулами автоматов, не меняет международно признанного статуса этих территорий". В ведомстве отметили, что временная оккупация не порождает для государства-оккупанта суверенных прав.

Также мы писали, что в Reuters не исключают, что российский диктатор Владимир Путин сможет использовать парламентские выборы в своих интересах. Например, он может пропустить в парламент участников войны, представив их в качестве примера другим жителям РФ. Такой шаг, вероятно, может побудить больше людей принять участие в боевых действиях. Издание предполагает, что выборы могут быть использованы, чтобы напомнить людям об элементах мирной жизни, то есть о проведении относительно спокойных парламентских выборов. Не исключено, что Путин может использовать факт проведения голосования для противостояния с Украиной, поскольку в стране выборы не проводятся, пока действует военное положение.

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