Цена на российскую нефть ESPO подскочила выше 120 долларов за баррель, – Reuters

Российский бюджет получает новый мощный поток нефтедолларов.

Российская нефть сорта ESPO Blend подорожала выше $120 за баррель – это самый высокий показатель с апреля. Как сообщает Reuters, рост цен связан прежде всего с увеличением спроса со стороны китайских нефтепереработчиков на фоне перебоев с поставками ближневосточного сырья.

По данным трех трейдеров и расчетам Reuters, Китай активизировал закупки российской нефти, опасаясь дефицита сырья перед зимним сезоном, когда растет спрос на топливо для отопления. Особое беспокойство на рынке вызвали перебои с поставками нефти из Саудовской Аравии.

"Китайские нефтепереработчики обычно закупают ESPO за один или два месяца вперед, но опасения по поводу ограниченных поставок заставили покупателей заранее заключить программы загрузки на декабрь", – говорится в публикации.

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В то же время американские законодатели в четверг одобрили законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу вводить пошлины против покупателей российской нефти. Новые меры могут затруднить поставки российской нефти в Индию и Китай. В то же время, как рассказывают трейдеры, сокращение доступности российского сырья может вызвать новый скачок мировых цен, что потенциально увеличит нефтяные доходы России.

Reuters обращает внимание на рекордную премию ESPO Blend по отношению к эталонной нефти Brent. Она достигла $20–30 за баррель, хотя фактический размер надбавки зависит от конкретной партии и сроков её доставки.

Цены на российскую нефть Urals на этой неделе также поднялись до $110 за баррель. В то же время крупные китайские государственные энергетические компании уже выкупили значительную часть объемов ESPO на ноябрь и декабрь. Из-за этого независимым китайским НПЗ, известным как "teapots", осталось меньше доступного сырья, что вынуждает их искать нефть на других спотовых рынках и дополнительно поддерживает мировые цены.

Российская нефть

Как писал УНИАН, цена российской нефти Urals 17 сентября резко выросла на 8,8% и достигла 121,6 доллара за баррель – максимума с апреля 2026 года, тогда как Brent подешевела до 103 долларов. Это поддерживает российский бюджет, хотя высокие ставки фрахта снижают прибыль экспортеров. Urals большую часть года превышает уровень, заложенный в бюджет РФ (59 долларов), что обеспечивает дополнительные доходы Москве.

Рост цен на российскую нефть вызван событиями на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия сообщила европейским нефтеперерабатывающим заводам о невозможности поставок нефти в октябре из-за атаки дронов на ключевой нефтепровод "Восток-Запад". Это решение касается всех европейских клиентов, которые обычно получают нефть по долгосрочным контрактам, что вызвало панические закупки альтернативных объемов.

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