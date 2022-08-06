ЕС выделит до 5 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии.

Новый проект предложения Европейской комиссии предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 8 миллиардов евро в виде сочетания грантов и кредитов.

Об этом Politico сообщили в пятницу два чиновника ЕС.

ЕС выделит до 5 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии, предоставленные странами ЕС, в соответствии с их вкладом в бюджет блока. Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета ЕС. По словам чиновников, оставшаяся сумма, около 3 миллиардов евро, будет предоставлена ​​в виде грантов.

Новый проект предложения появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии в поддержку кредитов для Украины на сумму до 9 миллиардов евро. Берлин утверждал, что гранты лучше подходят для помощи Киеву и указал на собственный двусторонний грант в размере 1 млрд евро.

Эта позиция заставила Италию и Францию, которые также оказывали двустороннюю помощь, также поднять вопросы, заставив Комиссию вернуться к чертежной доске.

По словам одного чиновника, хотя сроков пока нет, Комиссия стремится получить одобрение Европейского парламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре.

Напомним, с начала года Украина выплатила внешних долгов на 1,5 миллиарда долларов.

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