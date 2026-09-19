Трамп подписал законопроект об 'адских' санкциях против России

Законопроект предусматривает санкции в отношении высшего руководства России, российских олигархов и судов так называемого "теневого флота" РФ.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против России, известный как законопроект покойного сенатора Линдси Грэма.

"В пятницу, 18 сентября 2026 года, президент подписал и ввёл в силу законопроект H.R. 5334 – "Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года", который утверждает и расширяет предусмотренные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана", – говорится на сайте Белого дома.

Документ предусматривает санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов так называемого "теневого флота" РФ.

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Кроме того, законопроект предусматривает санкции против покупателей российской нефти и газа. Президент США получает механизм для введения пошлин в размере до 100% на товары из определенных третьих стран.

"Адские санкции" против России – что известно

Напомним, что 16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "адских санкциях" против России, соавтором которого является покойный сенатор Линдси Грэм. 262 конгрессмена проголосовали "за" законопроект, 159 – "против".

Документ предоставляет президенту США право вводить пошлину до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа. Российский экспорт в США будет облагаться пошлиной до 500%.

Критики законопроекта указывают на слишком широкие полномочия, которые он предоставляет Трампу. В частности, американский лидер получит право делать исключения для основных торговых партнеров России, с которыми Вашингтон одновременно ведет переговоры о более масштабных торговых соглашениях (например, с Китаем).

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