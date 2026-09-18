Ученые нашли 40 000 астероидов, способных столкнуться с Землей, но это не все

Астероид - это скалистый остаток, оставшийся от формирования Солнечной системы более 4 миллиардов лет назад.

Астрономы объявили, что каталогизировали 40-тысячный астероид, сближающийся с Землей. Это объявление знаменует собой веху в обнаружении космических камней, вращающихся вокруг Земли, и, по словам ученых, подчеркивает угрозу, которую космические камни представляют для нашей родной планеты. Об этом пишет skyatnightmagazine.

Околоземные астероиды могут иметь диаметр от нескольких метров до нескольких километров и перемещаться по орбитам, которые приближают их к Земле. Это делает их объектами огромного интереса как для ученых, так и для экспертов по планетарной защите.

Отмечается, что астероид - это скалистый остаток, оставшийся от формирования Солнечной системы более 4 миллиардов лет назад.

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Большинство астероидов нашей Солнечной системы находятся в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Но орбита околоземного астероида находится на расстоянии примерно 45 миллионов километров от орбиты Земли.

"Хотя это может показаться огромным расстоянием, в космических масштабах это ничто и достаточно близко, чтобы заставить команды планетарной защиты внимательно следить за этим", - сказано в статье.

Первым открытым околоземным астероидом был Эрос, открытый в 1898 году. К 1990-м и 2000-м годам специальные телескопы для исследования астероидов увеличивали общее количество известных близлежащих космических камней.

К ноябрю 2025 года число известных околоземных астероидов превысило 40 000, причем около 10 000 из них были обнаружены только за последние три года.

Взрыв открытий

"Количество открытий растет в геометрической прогрессии: с одной тысячи в начале века до 15 000 в 2016 году и 30 000 в 2022 году. По мере того, как следующее поколение телескопов будет введено в эксплуатацию, мы ожидаем, что число известных АСЗ будет продолжать расти еще более быстрыми темпами", - рассказал Лука Конверси, менеджер Координационного центра объектов, сближающихся с Землей ЕКА.

Будущие обсерватории, которые, по мнению ученых, помогут увеличить число известных околоземных астероидов, включают:

Обсерватория Веры К. Рубин в Чили (открыта в 2025 году), которая, хотя и не посвящена исключительно астероидам, может обнаружить десятки тысяч новых околоземных астероидов и других малых тел.

Телескопы ЕКА Flyeye с широким полем зрения, напоминающим насекомых, позволяют ловить объекты, ускользающие от текущих исследований.

Стоит ли нам беспокоиться

Важно, что как только открытие астероида произошло, ученые работают над предсказанием его пути, используя все данные, собранные об объекте в ходе многочисленных наблюдений.

Существует даже компьютерное программное обеспечение, которое может использовать эту информацию для прогнозирования орбиты астероида на годы, десятилетия или даже столетия в будущем, показывая, может ли он столкнуться с Землей.

Расширение наблюдений способно уточнить прогнозируемую траекторию астероида, увеличивая или уменьшая вероятность его столкновения с нашей планетой (как это было с астероидом 2024 YR4 ранее в 2025 году).

Европейское космическое агентство заявляет, что около 2000 околоземных астероидов имеют "ненулевой шанс" столкнуться с Землей в течение следующего столетия. Но большинство из них малы и не представляют реальной опасности.

Новый вызов - угрозы среднего размера

По данным ЕКА, самые большие АСЗ (диаметром более 1 километра) легче всего обнаружить. Если они столкнутся с Землей, они нанесут глобальный ущерб, но ученые говорят, что уверены, что подавляющее большинство из них уже обнаружено.

Сейчас основное внимание уделяется населению среднего размера, размер которого составляет 100-300 метров. Их труднее обнаружить, но они могут нанести региональный ущерб.

Текущие прогнозы показывают, что мы обнаружили только около 30% астероидов среднего размера.

С момента открытия Эроса в 1989 году человечество каталогизировало огромное количество известных околоземных астероидов. По мере того, как ученые обнаруживают все больше и узнают больше об этих близлежащих космических камнях, это дает нам более полное представление о потенциальной угрозе нашей планете из космоса и о том, как обезопасить себя.

Новости о космосе

Ранее сообщалось, что человечество наконец-то может узнать истинное происхождение Луны благодаря исследовательской миссии, которая приблизилась вплотную к своей цели. Ученые планируют проверить смелую теорию о колоссальной космической катастрофе древности, в результате которой и появился спутник Земли.

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