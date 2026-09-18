Гривна колеблется: НБУ установил официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,19 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 21 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта просела на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня вновь укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,19 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 44,65/44,68 грн/долл., а по отношению к евро – 51,17/51,18 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках 18 сентября вырос на 4 копейки и составил 44,96 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 44,44 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне подешевел на 8 копеек и составил 51,79 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 51,10 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 10 копеек и составил 44,90 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 10 копеек и составляет 51,80 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

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