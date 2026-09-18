Мэр Львова нашел в своем служебном авто похожее на 'прослушку' устройство (видео)

Год назад в его рабочем кабинете также обнаружили "прослушку".

В служебном автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили устройство, похожее на прослушивающее. Об этом чиновник сообщил в Telegram.

"Снова нашли устройство, похожее на прослушивающее. На этот раз в служебном автомобиле", – рассказал мэр.

На опубликованном видео Садовой показал место, где было установлено устройство, и как оно выглядит.

"Что это такое – трудно сказать, но здесь есть антенна, есть SIM-карта, различные устройства. Наверное, это имеет какое-то назначение, возможно, это прослушивающее устройство. Как мы это обнаружили – за последний месяц дважды аккумулятор автомобиля разряжался в ноль. Также стойка начала стучать. Разобрали, посмотрели – и вот оно", – отметил мэр, добавив, что о находке уже сообщил в правоохранительные органы.

Садовой напомнил, что год назад прослушивающее устройство было обнаружено в его рабочем кабинете. По его словам, он так и не получил ответа от правоохранителей, кто и зачем это сделал.

Прослушивающее устройство в кабинете Садового: что известно

17 сентября прошлого года в кабинете мэра Львова Андрея Садового обнаружили прослушивающее устройство. Его нашли в одном из рабочих телефонов чиновника.

По словам Садового, мобильный телефон начал "глючить", и его вместе с зарядным устройством отдали в ремонт своим специалистам. Они обнаружили там прослушивающее устройство, встроенное в блок, карту памяти и SIM-карту.

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