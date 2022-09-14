Умеренная эмиссия предусматривает выкуп военных облигаций Национальным банком на сумму не более 30 миллиардов ежемесячно.

Кабинет министров имеет договоренность с Министерством финансов и Национальным банком, что последний будет выкупать военные облигации на сумму не более 30 млрд грн ежемесячно.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы договорились с Национальным банком, с Министерством финансов о том, что умеренная эмиссия предусматривает выкуп военных облигаций Национальным банком на сумму не более 30 миллиардов ежемесячно. Это договоренность, это обоснованная сумма, которая дает нам возможность не впадать в спираль гиперинфляции", - сказал он.

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Война в Украине и военные облигации:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.

По состоянию на 3 мая с начала полномасштабного нападения России на Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 50 млрд грн, 93,8 млн долл. и 176,5 млн евро.

По состоянию на 14 июня всего с начала полномасштабного вторжения Минфин продал военных облигаций на более чем 90 млрд грн.

19 июля 2022 года Министерство финансов повысило ставку по годовым гривневым военным облигациям до 14% годовых.

Всего с начала полномасштабного вторжения Минфин продал военных облигаций на более чем 100 млрд грн.

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