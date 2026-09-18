Удар по Кремлю: один из ключевых покупателей в ЕС хочет отказаться от российского газа

Будапешт также стремится сократить импорт электроэнергии.

Венгрия может выполнить требование Европейского Союза и полностью отказаться от российского газа в течение года. Об этом со ссылкой на министра энергетики Венгрии Иштвана Капитаня сообщает Bloomberg.

"Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, поставки газа в Венгрию могут быть и будут обеспечены из других источников", – заявил Капитань.

Он добавил, что у Будапешта достаточно газопроводов, чтобы закупать газ из других источников по конкурентоспособным ценам.

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Венгерское правительство также пересматривает российский проект расширения единственной в стране атомной электростанции и ведет переговоры с поставщиками о диверсификации поставок сырой нефти для снижения зависимости от РФ. До конца года венгры должны принять решение, нужно ли расширение электростанции. Капитан отметил, что современные технологии позволяют продлить срок эксплуатации четырёх нынешних энергоблоков АЭС.

"Пересмотр пока продолжается. Мы завершим его до конца года, и тогда примем решение, нужны ли Венгрии дополнительные ядерные энергоблоки в ее энергобалансе", – отметил глава энергетического ведомства.

Будапешт также стремится сократить импорт электроэнергии. Среди планов – увеличение мощностей по хранению энергии и открытие страны для масштабных инвестиций в ветроэнергетику.

Это радикальный отход от политики, которую проводил бывший премьер-министр Виктор Орбан. В течение 16 лет правления он усиливал энергетическую зависимость Венгрии от РФ, даже когда другие страны ЕС начали отказываться от российских энергоресурсов из-за вторжения в Украину.

Орбан тогда заявлял, что у Венгрии нет других вариантов для обеспечения энергетической безопасности. В то же время его критики утверждали, что такая политика превратила Будапешт в инструмент Кремля и привела к "изоляции" страны.

Отметим, что зависимость страны от импорта энергоносителей в течение длительного времени была одной из ключевых экономических уязвимостей Венгрии, поскольку глобальные изменения цен на нефть и газ оказывали значительное влияние на местную валюту.

Отказ ЕС от российского газа – последние новости

По данным немецкого издания ntv, Европа по-прежнему зависит от российского сжиженного природного газа (СПГ). В первом квартале 2026 года европейские страны импортировали рекордный с начала полномасштабного вторжения объем российского СПГ.

В целом, по мнению экспертов,усилия ЕС по снижению зависимости от российской нефти и газа пока не дают ожидаемого результата. Европа испытывает трудности с пополнением запасов газа в преддверии зимы на фоне сокращения мировых поставок из-за войны в Иране. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские газохранилища в настоящее время заполнены лишь на 67%. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года уровень заполненности составлял 80%.

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