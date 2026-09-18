'Давайте жить дружно': Путин выступил с новой порцией заявлений о НАТО и Украине

Глава Кремля утверждает, что у России якобы нет агрессивных намерений в отношении Европы.

Президент России Владимир Путин заявил, что у его страны якобы нет агрессивных намерений в отношении Европы, сообщают российские СМИ.

"У РФ нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы", – заявил Путин.

При этом диктатор утверждает, что угроз не становится меньше, поскольку НАТО расширяется, и призвал другие страны "жить дружно".

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"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать, по-другому не будет", – сказал он.

Путин также подчеркнул, что Россия обратила внимание на европейские учения в Балтийском море, посвященные отработке захвата гражданских судов. Он заявил о готовности страны-агрессора ответить в случае захвата российских судов.

Глава Кремля упомянул и о ядерном оружии.

"Ядерная триада остается гарантией суверенитета РФ", – подчеркнул он.

Также Путин высказался по поводу Украины. В частности, он заявил, что власть в Украине "узурпировала кучка казнокрадов".

Иронично, что неизменный правитель РФ, который сейчас отсиживает свой пятый президентский срок, заговорил о демократии. Мол, отсутствие выборов в Украине является проявлением диктатуры. Стоит отметить, что проведение выборов во время действия военного положения прямо противоречит Конституции Украины.

Кроме того, российский диктатор в очередной раз заявил, что Запад использует украинцев в качестве "пушечного мяса".

Угрозы Путина в адрес Европы: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Путина, ввод европейских войск на территорию Украины якобы будет означать войну с Россией. При этом глава Кремля утверждал, что Россия не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. По его мнению, "ошибки" Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев. По словам Путина, население Европы якобы осознает, что "их лидеры подталкивают их к войне с Россией, этим объясняются и недавние результаты АдГ на выборах в Германии".

Также мы писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что право решать, какие войска могут находиться на территории Украины, должно принадлежать не президенту РФ Владимиру Путину, а самой Украине. Так он отреагировал на заявление главы Кремля о том, что присутствие европейских войск в Украине автоматически будет означать войну России с Европой. Сикорский подчеркнул, что Польша и её партнёры помогают Украине именно для того, чтобы лишить Путина возможности принимать подобные решения за неё.

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