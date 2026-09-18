Россия истерично требовала от Японии вывести системы, способные запускать Tomahawk

Китай также резко раскритиковал эти шаги, назвав развертывание "еще одним примером ускоренной ремилитаризации Японии".

Россия направила официальный протест Японии, которая строит корабль-"монстр", с требованием убрать с японской территории американские системы Typhon, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6. Об этом сообщило издание The Japan Times.

Отмечается, что совместные военные учения США, Японии и Австралии "Orient Shield" проходят с 8 по 24 сентября по всей стране - включая остров Хоккайдо.

По словам министра обороны Синдзиро Коидзуми, после завершения учений Orient Shield системы Typhon планируется перебросить на американскую военную базу в Японии примерно с середины октября. Он подчеркнул, что эта инициатива "является чисто временным развертыванием" для учений.

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"Американская сторона сообщила нам, что это не является постоянным развертыванием в Японии", - заявил Коидзуми.

Интересно, что это развертывание станет лишь третьим в Японии после того, как систему отправили на авиабазу Каноя в префектуре Кагосима в июне и на авиабазу Корпуса морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути в 2025 году.

"Японскому посольству было четко доведено, что развертывание этого типа оружия на японской территории, в частности под предлогом военных учений, является абсолютно недопустимым, поскольку это создает угрозу безопасности России", - заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Япония должна вернуться к политике пацифизма. Она подчеркнула обеспокоенность России тем, что учения пройдут в районах Японии, расположенных вблизи российской территории на Дальнем Востоке, и предупредила о "компенсирующих контрмерах".

При этом Китай также резко раскритиковал эти шаги, назвав развертывание "еще одним примером ускоренной ремилитаризации Японии".

Учения Японии

Южная Корея, Япония и США провели совместные военные учения с 9 по 11 сентября, чтобы проверить готовность к противодействию ракетным и ядерным угрозам со стороны КНДР.

Ежегодные учения "Freedom Edge", носящие оборонительный характер, прошли в международных водах к югу и востоку от южного южнокорейского острова Чеджу.

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