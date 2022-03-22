Военные облигации привлекли в госбюджет более 20 млрд грн и почти 12 млн долларов.

Уже более 2 тыс. граждан и представителей украинского бизнеса стали держателями военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"По состоянию на 21 марта более 2 тыс. граждан и представителей украинского бизнеса стали владельцами военных ОВГЗ на сумму почти 4 млрд грн и 742 тыс. долл., поддержав таким образом финансовую устойчивость Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что крупнейший портфель военных ОВГЗ сегодня сконцентрирован среди банков - первичных дилеров.

"Министерство финансов Украины провело семь аукционов по продаже военных облигаций, благодаря которым в государственный бюджет по состоянию на 21 марта привлечено более 20 млрд грн и почти 12 млн долларов", - добавили в финучреждении.

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