В Украине скачок спроса на зарядные станции: какие сейчас цены

Стало известно, какие зарядные станции чаще всего выбирают украинцы.

С августа 2026 года украинцы стали активнее покупать оборудование для автономного энергоснабжения. По данным маркетплейса Prom, предоставленным УНИАН, количество заказов на зарядные станции выросло в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на инверторы увеличился почти в 6 раз.

Покупатели выбирают как доступные модели, так и мощные зарядные станции для длительного резервного питания. Среди популярных моделей в 2026 году – Oukitel P2001E Plus мощностью 2400 Вт и ёмкостью 2048 Вт·ч. В среднем эта модель стоит 42 514 грн.

Среди популярных товаров – EcoFlow DELTA 3 со средней стоимостью 34 956 грн. Спросом пользуется и ABOK Power Station на 2000 Вт/1536 Вт·ч, которая стоит в среднем 33 914 грн, а также OUKITEL P1000 Plus мощностью 1800 Вт/1024 Вт·ч – 25 229 грн.

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Среди инверторов покупатели выбирают решения для подключения отдельных приборов и системы для резервного питания всего дома. Среди популярных товаров представлены аккумуляторный инвертор 9540 за 603 грн, автоинвертор GRANT 4500W за 1718 грн и гибридный инвертор ANERN на 6,2 кВт со средним чеком 15 596 грн.

В то же время украинцы заказывают и комплексные решения. Среди популярных позиций – комплект Anenji 6,2 кВт + DAH Solar LiFePO4. Средний чек составляет 53 839 грн.

Зарядные станции в Украине – последние новости

С осени 2025 года и до середины зимы цены на популярные зарядные станции в Украине выросли в среднем на 20–35 %. Спрос на них за это время вырос в 14 раз. Количество заказов на зарядные станции резко возрастало каждый раз после обстрелов – в сентябре, октябре и ноябре, а затем и в январе 2026 года.

Приобретая зарядную станцию, следует тщательно позаботиться о безопасности её эксплуатации. В частности, если зарядная станция рассчитана на определенную нагрузку, суммарная мощность всех подключенных устройств не должна превышать этот предел. Такое ограничение всегда указывается в технических характеристиках устройства, и его важно соблюдать, объясняют специалисты.

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