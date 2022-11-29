Всего с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Министерство финансов продало военных облигаций на 150 млрд грн.

Министерство финансов Украины сегодня разместило военные облигации на рекордные 21,2 млрд грн (на прошлой неделе - 1,2 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства Facebook.

"Сегодня Минфин разместил военные облигации на сумму 21,2 млрд грн. Спасибо всем, кто поддерживает государство инвестициями! Слава Украине!"- говорится в сообщении.

Видео дня

Военные облигации: что стоит знать

После полномасштабного вторжения РФ Министерство финансов начало выпуск военных облигаций с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 19,25% годовых в зависимости от срока.

В целом с начала полномасштабного вторжения Минфин продал военных облигаций на более 150 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, с 3 октября украинцы имеют возможность купить военные облигации в приложении "Дия" и помочь экономике Украины во время военного положения. Каждая облигация имеет название временно оккупированной территории – Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Луганск, Донецк, Бердянск и Крым. Стоимость одной облигации – от 900 грн. Ограничений на количество покупки облигаций нет.

Вас также могут заинтересовать новости: