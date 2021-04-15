Во время выступления на онлайн-форуме Ukrainian Transport Infrastructure Week руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков озвучил меры, которые будут способствовать повышению уровня поступлений в Дорожний фонд, из которого финансируется строительство и ремонт дорог в рамках программы Президента "Большая стройка".

По словам Александра Кубракова, команда "Большой стройки" сейчас активно работает над привлечением дополнительного финансирования, в том числе на внешних рынках. Среди инструментов привлечения дополнительного финансирования для Дорожного фонда он выделил увеличение акциза на автомобильный газ, запуск системы толлинга в Украине и детенизацию рынка горючего.

"Суммарно эти меры могут увеличить поступления в Дорожный фонд на треть. Это ускорит процесс восстановления основной сети дорог. В свою очередь, эти средства вернутся дополнительным ростом ВВП", - отметил Кубраков.

Руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цокол отметил, что "Укравтодор" является ключевым партнером банка в Украине. По результатам 2020 года "Укравтодор" обновил 4056 км дорог государственного значения. По оценкам НБУ инвестиции государства в дорожную инфраструктуру дали дополнительные 1,5% к ВВП. Цокол напомнил, что ЕБРР профинансировал 5 проектов в сфере дорожного строительства общей стоимостью 1,3 миллиарда евро.

Он также добавил, что новое соглашение 2020 года предусматривает реконструкцию почти 300 км трассы М-05 Киев - Одесса, строительство Северного обхода Львова и воплощение четырех реформ в дорожной отрасли. Ключевая реформа направлена ​​на предупреждение коррупционных рисков. Консультанты ЕБРР уже начали работу с "Укравтодором". Они изучают и анализируют имеющиеся в "Укравтодоре" закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции.

До 2023 года консультанты будут сопровождать реализацию Плана в "Укравтодоре" и его подразделениях. Далее опыт сотрудничества с "Укравтодором" планируют расширить на другие правительственные учреждения в Украине, отметил Андрей Цокол.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что к концу 2023 года будет восстановлена ​​вся сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко