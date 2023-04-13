По его словам, Украина рассчитывает на будущее сотрудничество и развитие инвестиций.

Корпорация Boeing, которая является одним из крупнейших производителей авиатехники, простила Украине $200 млн долга.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль. Он поблагодарил компанию за поддержку Украины и добавил, что власть рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с корпорацией.

"Во время встречи с американским бизнесом Boeing объявила, что освобождает украинские компании от обязательства в $200 млн, связанного с проектом "Морской старт". Спасибо за важное решение в поддержку Украины. Рассчитываем на сотрудничество и развитие инвестиций компании в Украине", – написал Шмыгаль.

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Полеты над Украиной

24 февраля 2022 г. Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов из-за полномасштабного вторжения России

Европейская организация по безопасности воздушной навигации прогнозирует, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины будут действовать до 2029 года.

В пресс-центре "Украэроруха" в ответ подчеркнули, что украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины.

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