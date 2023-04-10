На авиаотрасль оказывает влияние вторжение России в Украину.

Ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдовы, Беларуси и России будут действовать до 2029 года.

Об этом говорится в весеннем отчете Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

"Никакого возврата к "нормальным" маршрутам (до закрытия воздушного пространства Украины и России) к концу семилетнего горизонта не ожидается", - отмечается в прогнозе.

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Эксперты отмечают, что показав хорошие результаты летом 2022 года, авиаотрасль стран Европы продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19, чему, среди прочего, способствует открытие границ Китаем с середины января 2023 года. При этом, на отрасль оказывает влияние вторжение России в Украину.

Также среди ключевых факторов, которые влияют на прогноз восстановления авиаотрасли, помимо запрета на полеты, эксперты выделяют общее ухудшение экономической ситуации. В частности, негативно на авиатрафике может сказаться пересмотр в сторону понижения прогноза ВВП на 2023 и 2024 годы из-за влияния энергетического кризиса. Высокие цены на энергоносители и кризис стоимости жизни повлияют на спрос на поездки, отмечают аналитики.

Грузовой сегмент авиаперевозок сильно пострадал из-за ограниченний в работе ключевых грузоперевозчиков. "После увеличения спроса во время пандемии рыночная доля сегмента All-Cargo вернулась к допандемическому уровню (4,2%) в 2022 году. Падение грузоперевозок, вызванное вторжением России в Украину, теперь сильно влияет на этот сегмент", - отмечают эксперты.

В Eurocontrol также ожидают, что авиатрафик стран Евросоюза вернется к показателям 2019 года только к 2025 году. Ранее аналитики отмечали, что это произойдет уже этом году.

Закрытие воздушного пространства - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов. До этого запрет на полеты действовал с 2014 года над частью оккупированных Россией территорий на юге и востоке Украины.

После начала вторжения все страны-члены Европейского Союза закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Кроме того, Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ. В начале марта 2022 года США заявили, что также закрывают небо для российских самолетов.

В ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для стран, которые ранее ввели такие санкции для российских самолетов. В то же время авиакомпании из третьих стран все еще могут летать через территорию РФ.

В декабре прошлого года эксперты прогнозировали, что в 2023 году цены на авиабилеты вырастут по всему миру. Повышение тарифов связано с изменением маршрутов, на которое пошли многие страны, чтобы избежать российского воздушного пространства.

Недавно, в марте, стало известно, что власти США обсуждают возможный запрет на полеты иностранных авиакомпаний через Россию для рейсов, которые осуществляются через американские аэропорты. В первую очередь это ограничение может коснуться китайских авиаперевозчиков. Запрет может коснуться тех полетов, которые начинаются, или заканчиваются в США.

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