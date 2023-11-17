В целом, население Украины имеет более негативные ожидания, чем год назад.

Украинцы начали больше опасаться безработицы, роста цен и падение гривны.

Как говорится в исследовании компании Info sapiens "Потребительские настроения в Украине", в октябре индекс потребительских настроений (ИПН) составил 79,9 пунктов, что на 2,8 п. ниже показателя сентября.

В то же время показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,4 п. и составляет 123,8 пунктов. Зато индекс инфляционных ожиданий увеличился на 3,3 п. и составляет 185,8, а индекс девальвационных ожиданий поднялся на 4,8 п. до 158,6.

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"В октябре 2023 года наблюдается продолжение негативной динамики индекса потребительских настроений в Украине. Кроме этого, наблюдается также уменьшение индекса экономических ожиданий. Также произошло увеличение индекса девальвационных ожиданий. При этом, индекс текущего положения без значительных изменений по сравнению с сентябрем 2023. В целом, население Украины имеет более негативные ожидания, чем год назад, однако лучше текущее положение", – говорится в исследовании.

Информация об исследовании

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет и старше. Также опрос не включает украинцев, выехавших за границу.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Экономический прогноз для Украины

Как отмечается в региональном экономическом прогнозе Международного валютного фонда, несмотря на атаки РФ на инфраструктуру, экономика Украины начала возрождаться в начале 2023 года, рост составил 2,4% поквартального роста с учетом сезонных факторов в первом квартале, и продолжала расти во втором квартале.

В МВФ предусматривают общий рост в 1-3% в течение 2023 года, с определенными вероятными рисками.

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