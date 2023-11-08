Международный валютный фонд обнародовал региональный экономический прогноз.

По итогам 2023 года рост ВВП Украины может составить от 1 до 3%, что говорит о том, что экономика Украины начала постепенно восстанавливаться.

Как говорится в региональном экономическом прогнозе Международного валютного фонда, после российского вторжения, когда экономический рост упал на 29% в 2022 году, в 2023 году продолжается постепенное экономическое возрождение.

Несмотря на атаки РФ на инфраструктуру, экономика Украины начала возрождаться в начале 2023 года, рост составил 2,4% поквартального роста с учетом сезонных факторов в первом квартале, и продолжала расти во втором квартале. В МВФ предусматривают общий рост в 1−3% в течение 2023 года, с определенными вероятными рисками.

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Возрождение связывают с повышением устойчивости бизнеса и домохозяйств, что сопровождалось восстановлением внутреннего спроса.

В МВФ отметили, что среднесрочные перспективы зависят от результатов войны, масштабов расходов на восстановление, от возвращения мигрантов, структурных реформ и перспектив вхождения в ЕС.

"Международные резервы превысили ожидания благодаря лучшему, чем ожидалось, платежному балансу и уменьшению оттока иностранной валюты. Валовые международные резервы превысили $40 миллиардов по состоянию на конец августа... Приток прямых иностранных инвестиций в течение года составил около $2 миллиардов, а ниже ожидаемого оттока иностранной валюты из банковской системы также помог удержать сильные позиции для международных резервов", - отмечается в финансовом обзоре МВФ.

Вместе с этим, как отмечается в документе, бюджетный дефицит ухудшился по сравнению с прошлым годом, поскольку большие расходы с лихвой компенсировали большие поступления. Рост расходов был вызван преимущественно расходами, связанными с обороной, а рост налоговых поступлений стал возможным в условиях экономического возрождения. Существующий бюджетный дефицит, как отмечается в докладе МВФ, финансируется преимущественно за счет внешней финансовой помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ одобрил первый обзор четырехлетней программы расширенного финансирования в июне, что позволило профинансировать около $890 миллионов (по специальным правилам заимствования $663,9 миллиона). "В то время, как растет давление, связанное с расходами, разработка и исполнение бюджета на 2024 год, с соблюдением фискальной и долговой стабильности, будут критически важными. Персонал МВФ проведет второй обзор и консультации по Статье IV в течение 2023 года", — сообщается в документе.

Экономика Украины во время войны

В феврале 2023 года ЕБРР существенно ухудшил прогноз для Украины и ожидал до 1% роста в этом году.

Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики отметил, что ожидает рост ВВП Украины по итогам 2023 года на уровне 2%, хотя в апреле прогнозировал падение на уровне 3%.

В октябре 2023 года сообщалось о том, что экономика продолжает восстановление: в сентябре ВВП Украины вырос на 9%. Положительную динамику продемонстрировали сфера услуг, пищевой промышленности и машиностроения.

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