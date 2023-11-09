По сравнению с сентябрем цены выросли меньше, чем на 1%.

Инфляция в Украине на потребительском рынке в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем составила 0,8%, с начала года составила 3,8%, а в годовом измерении составила 5,3%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики. "Базовая инфляция в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2023 года составила 0,4%, с начала года – 4,6%", - добавили в Госстате.

На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре выросли на 1,0% по сравнению с сентябрем. Больше всего (на 14,0% и 10,1% соответственно) подорожали овощи и яйца. На 2,1-0,6% выросли цены на молоко и молочные продукты, говядину, масло, сало, безалкогольные напитки, хлеб. В то же время на 5,3-0,1% снизились цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, сахар, рис, свинину, мясо птицы, макаронные изделия.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,4%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 0,9%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,4%. Это произошло в первую очередь за счет подорожания амбулаторных услуг на 0,9% и услуг больниц – на 0,6%.

Цены на транспорт выросли на 1,5% из-за подорожания топлива и масел на 3,5%. В то же время проезд в железнодорожном пассажирском транспорте подешевел на 5,7%.

Инфляция в Украине - что известно

Инфляция в Украине в сентябре замедлилась до 7,1% в годовом измерении. Инфляция на потребительском рынке в сентябре по сравнению с августом составила 0,5%, а с начала года – 3%. УНИАН писал о том, что больше всего подорожало в Украине в сентябре.

Национальный банк Украины улучшил прогноз инфляции на конец текущего года с 10,6% до 5,8%. Основным фактором этого пересмотра является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

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